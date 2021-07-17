Antalya Büyükşehir'in kurban timi hazır

Antalya Büyükşehir'in kurban timi hazır Kaçan hayvanı kovalamayın uyarısı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için 2 tim kurdu.

Antalya Büyükşehir'in kurban timi hazır

Kaçan hayvanı kovalamayın uyarısı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için 2 tim kurdu. Veteriner Hekim Ozan Ünal ise kaçan bir hayvanının kovalanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekipte yer alan Veteriner Hekim Ozan Ünal ve 4 görevli, kaçan hayvanların yakalanması için görevde olacak. Veteriner Hekim Ozan Ünal, bu yıl kaçan danaların yakalanması için iki ekip halinde görevde olacaklarını söyledi.

"İhbar hattı kuruldu"

Vatandaşların kaçan danalarının yakalanması için bir de ihbar hattı kurduklarını dile getiren Ünal, "0242 332 22 33 bu hattı arayabilirler. Bu ihbarın ardından verilen adrese ekip olarak gelip, hayvanı uyuşturucu iğneyle vuruyoruz. Sakinleştikten sonra hayvanı sahibine veriyoruz" diye konuştu.

"Kovalamayın"

Bir şekilde sahibinin veya kasabın elinden kaçan dananın kovalanmaması gerektiğinin altını çizen Ozan Ünal, "Hayvanı gördükleri yerde yaklaşmasınlar yerini belirlesinler bize haber versinler. Hayvan ne kadar kaçarsa yakalamamız ve bizim onu sakinleştirmemiz zora giriyor. Bu yaptığımız en büyük hatalardan biri" dedi.

"Hayvana göre ilaç"

İki ekip olarak sadece Kurban Bayramı için değil olası başka bir canlının kaçması durumu karşısında da hazır olduklarını dile getiren Ünal, kaçan bir danayı nasıl etkisiz hale getirdiklerini ise şöyle anlattı: "Silahımızı fişekle kullanıyoruz. Gittiğimiz yerde önce dananın büyüklüğünü görüyor ve ona göre fişeğin içine ilaç koyuyoruz. Belirli mesafeden ateşlediğimiz fişek hayvanın vücuduna saplandıktan sonra yavaş yavaş ilca etkisini göstermeye başlıyor."

Ünal, dananın etkisiz hale getirilmesinde kullandıkları ilacın ete ve insan sağlığına bir zararı olmadığını, gönül rahatlığıyla hayvanın kesilebileceğini sözlerine ekledi.

"Yarı yarıya azalma"

Ozan Ünal, sabit numaradan ulaşamayan vatandaşların zabıta numarasını da arayarak kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.

Ünal, her geçen yıl vatandaşların tecrübelendiğini ve dana kaçırmamaya başladıklarını hatırlatarak, bir önceki yıl 12 olan ihbarın, geçen yıl yarı yarıya azaldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar