Antalya Büyükşehir personeline 1 Mayıs çiçeği
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Antalya Büyükşehir personeline 1 Mayıs çiçeği

Antalya Büyükşehir personeline 1 Mayıs çiçeği
30.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:59

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya ve Antalyalılara hizmet için çalışan Büyükşehir Belediye çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çiçekle kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya ve Antalyalılara hizmet için çalışan Büyükşehir Belediye çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çiçekle kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Belediye personeline dağıtılan çiçeklerde Başkan Böcek'in teşekkür notu da yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, resmi tatil olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesine personelin bayramını kutladı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası başta olmak üzere Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı personeli ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gürsu'daki üretim tesislerinde görev yapan personele Başkan Böcek adına çiçek takdim etti.

Teşekkür mesajı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gerçekleşen çiçek dağıtımında Cam Piramit'te oluşturulan bağış kabul merkezindeki çalışanlar da unutulmadı. Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan gıda yardımlarının hazırlanması ve dağıtımından sorumlu personele de Başkan Böcek'in kutlama mesajını içeren karanfiller takdim edildi. Böcek "yol arkadaşlarım" dediği Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, "Birbirimizden aldığımız güç ve enerji ile Antalyamıza en güzel hizmetleri kazandıracağımıza olan inancımla, özverili çalışmalarınız için Antalyalılar adına teşekkür ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun" sözleri ile teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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