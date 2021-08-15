Antalya Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştı
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Antalya Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştı

Antalya Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştı
Habermetre - Haberler | Toplum

Antalya Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştıAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin sel bölgesi Kastamonu'ya gönderdiği yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar ilçelerine ulaştı.

Antalya Büyükşehir'in yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar'a ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sel bölgesi Kastamonu'ya gönderdiği yardım aracı Bozkurt ve Şenpazar ilçelerine ulaştı. İtfaiye ekibi ise selin en çok etkilediği Bozkurt ilçesinde ana su deposuna giden şebeke boru hattında onarım çalışmaları yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sel bölgesinegönderdiği hijyen malzemeleri, battaniye, gıda kolisinden oluşan yardım aracı Kastamonu'ya ulaştı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de bulunduğu yardım aracı ilk olarak Şenpazar ilçesine giderek yardım malzemelerini Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'a teslim etti. Daha sonra selin en çok etkilediği Bozkurt ilçesine giden yardım aracında ağırlıklı olarak bulunan çöp konteyneri, piknik masası, hijyen malzemesi, gıda malzemesi, yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, tüp, ocak gibi malzemeleryardımların toplandığı Abana Kaymakamlığı'na teslim edildi.

İTFAİYE EKİBİ BÖLGEDE ÇALIŞMALARA KATILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi de sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sel bölgesine ulaşır ulaşmaz su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibi, ihtiyaç olan bölgelerde de çalışmalara katılıyor. 20 motopomp, jeneratörler ve ilgili ekipmanlabölgede çalışmalara katılan itfaiye ekibi, Bozkurt ilçesinin ana su deposuna giden boruda meydana gelen arızaya müdahale etti. Ana şebeke hattındaki arızayı gidermek için çalışan ekip, Bozkurt halkının su ihtiyacının giderilmesine katkı sağlıyor.

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Kaynak: Habermetre

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