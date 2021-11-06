Antalya Büyükşehir'den kış paketi yardımı

ANTALYA (İHA) - İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kara kış paketini açıklayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 500 lira nakdi yardımdan eğitim desteğine, gıda, yemek ve süt yardımından öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar zor günlerde vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kara kış paketini açıkladı. Pandemi sürecinde olduğu gibi ağır ekonomik şartlarda ihtiyaç sahibi ailelere ekonomik desteklere devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, kara kış paketi kapsamında sosyal kart sahiplerinin acil ihtiyaçlarını karşılaması için hemen hesaplarına 500 TL yatıracaklarını söyledi. Vatandaşlara verilen gıda yardımlarının sayısını da artıracaklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, "Kara kış paketimiz kapsamında hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza günlük yemek yardımlarımızı arttırarak devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi ilkokul ve orta öğretim öğrencilerimize eğitim desteğimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Küçük çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aylık süt yardımlarımızı bu süreçte artarak devam ettireceğiz" dedi.

Öğrencilere destek

Üniversite öğrencileri için yurt sağladıklarını hatırlatan Başkan Böcek, "Bununla birlikte öğrencilerimizin yemek gibi temel ihtiyaçlarını günlük olarak karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimize desteklerimizi devam ettireceğiz. Üniversite kampüsünde sabahları sıcak çorba ikramlarımız devam edecek. Ayrıca öğrencilerimize her ay 5 ton suyu belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz" dedi. - ANTALYA

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