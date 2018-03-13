Antalya Büyükşehir'den Kemer'e Yatırım Hamlesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi,Kemer ilçe girişindeki Atatürk Caddesi'ni sıcak asfaltla kaplanırken, Liman Caddesini güzelleştirme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kemer'in çehresini değiştirecek projelerin startını veren Büyükşehir Belediyesi, turistik ilçeyi bambaşka bir görünüme kavuşturuyor. Kemer merkezinde yer alan yollar parke taşından kurtuluyor. Kemer girişinden merkeze ulaşımı sağlayan Atatürk Bulvarı'ndaki parke taşları sökülerek sıcak asfalt kaplama yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı gidiş- geliş olmak üzere yaklaşık 4 kilometrelik yol modern ve konforlu hale getiriliyor.

"Liman Caddesine düzenleme"

Kemer esnafının yüzünü güldürecek, ilçe merkezini bambaşka bir görünüme kavuşturacak Liman Caddesi Kentsel Tasarım Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projeyi yaz sezonuna kadar yetiştirmek için çalışan ekipler, imalatlarda yüzde 50'lik kısmı geride bıraktı. Yaklaşık 12 milyon lira yatırım maliyetli proje tamamlandığında Kemer yeni bir cazibe merkezine kavuşacak.

"Kemer 1980 değil 2020 model olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in '1980'lerden kalma Kemer'i 2020 model yapacağız" diyerek başlattığı çalışmalar kapsamında Liman Caddesi'ndeki tüm binaların dış cepheleri boyanarak, kolonlarına taş kaplama yapıldı. Cadde üzerindeki dükkan önleri ve yürüyüş yolları bazalt taşlarla kaplanıyor. Cadde ortasından geçecek süs havuzlarının karkas betonarmesi tamamlandı. Cadde boyunca güneş kırıcılar yapılacak. Kent mobilyaları, aydınlatma sistemi, peyzajı, havuzları ile yeniden düzenlenecek olan Liman Caddesi Kemer'e modern bir kimlik ve vizyon kazandıracak. Kongre ve Kültür Merkezi Projesi ile bir bütünlük arz edecek olan proje, hem bölge halkı hem de esnafın yüzü gülecek. - ANTALYA