Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı

15.03.2021 15:59 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:41

Bir son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandıAntalya Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veren ve sağlığına yeniden kavuşan Başkan Muhittin Böcek'ten sonra bu kez de en yakın çalışma arkadaşlarından...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veren ve sağlığına yeniden kavuşan Başkan Muhittin Böcek'ten sonra bu kez de en yakın çalışma arkadaşlarından Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer koronavirüse yakalandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, Alanya ziyareti sonrasında 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlandı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Başkan Böcek, yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturdu.

Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs nedeniyle uzun süre yaşam savaşı veren ve sağlığına yeniden kavuşan Başkan Muhittin Böcek'ten sonra bu kez de en yakın çalışma arkadaşlarından Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer koronavirüse yakalandı. Belediyede 'ikinci isim' olarak bilinen ve yıllardır Böcek ile siyaset yapan Tuncer'in, geçen Cuma günü yaptırdığı PCR test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Cansel Çevikol Tuncer'in yerine ise Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir vekalet etmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, son olarak Cuma günü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü kapsamında belediye binası önündeki meydanda düzenlenen ve bütün personelin hazır bulunduğu törene katılmıştı.

Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı
Son dakika haberi! Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Tuncer koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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