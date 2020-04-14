Antalya Büyükşehir Belediyesinin maske üretim kapasitesi arttı Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan steril seri maske üretim kapasitesini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan steril seri maske üretim kapasitesini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'ne (ATASEM) steril maske üretimi için yeni makine alındı. Hizmete alınan makine ile seri üretime geçilerek steril maske üretim kapasitesi artırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Belediye personelimizin maske ihtiyacını kendimiz üreterek karşıladık. Şimdi, kamu kurumları ve vatandaşların da maske ihtiyacını karşılayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA