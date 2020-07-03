Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimine işletmecilerden tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimine işletmecilerden tepki

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanuna aykırı davranan işletmelere yönelik denetimi, işletmeciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimine işletmecilerden tepki
03.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:03

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Sahili'nde kıyı kanuna aykırı davranan işletmelere yönelik denetimi, işletmeciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Konyaaltı Sahilini içine alan Sahil Yaşam Parkı'nın işletmecisi ALSE Genel Müdürü Doğan Balakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Sahil Yaşam Parkı'nın 1 milyon metrekarelik alana kurulduğunu, ödüllü bir proje olduğunu söyledi.

Belediyenin ihaleli iptal etmesi konusunda Danıştayın son kararını verdiğini aktaran Balakan, "Kesin ve temyiz edilemez bir kararla bizim haklılığımızı ortaya koydu. Büyükşehir belediyesini alandaki denetime siyasi bir kararla geldi. Antalya Yaşam Parkı'nın siyasi bir rant kapısı olarak görülmemesinden yanayız. Siyaseti başka alanda yapsınlar. Buraya siyaset karıştırmasınlar." dedi.

Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Orhan Özer de Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın en güzel plajlarından birisi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetiminin sahildeki esnafa karşı olumsuz bir tutum içinde olduğunu iddia eden Özer, "Antalya'ya daha iyi hizmet anlayışına odaklanıp, yolumuza devam ettik. Tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve pandemi dönemi olmasına rağmen bu yıl vatandaşları içeriye dar yerlere kapatmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Özer, işgalci olmadıklarını, kullandıkları alanları resmiyete kavuşturmak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile görüşmeye devam ettiklerini kaydetti.

Sahil Antalya İş İnsanları Derneği adına konuşan Kubilay Eren Doğa ise yaşanılan durumun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ve belediye şirketi ANET'in çektirdiği büyük sıkıntılardan dolayı iş yapma imkanlarının ellerinden alındığını iddia eden Doğa, "Sahildeki 85 esnaf olarak 3 bin kişiden fazla insana ekmek vermeye çalışıyoruz. Belediye önümüzü kısıtlayarak çalışma arkadaşlarımızı işten çıkartacak duruma götürüyor. Sosyal mesafenin korunduğu en yakın yerde bulunuyoruz. Ama durmadan alttan zabıta yoluyla bir tehdit var. Bizlere zorluklar çıkartılmakta. Bizler işgalci değiliz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar Haber
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Haber
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 50 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 50 kişi yaralandı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Sakarya'daki havai fişek fabrikasında son 11 yılda üçüncü patlama gerçekleşti
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücü benzin istasyonuna daldı
Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücü benzin istasyonuna daldı
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Antalya Büyükşehir Belediyesinin denetimine işletmecilerden tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:44:54. #1.14#
title