Antalya Büyükşehir Belediyesine girişlere Kovid-19 kısıtlaması Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine belediyeye giriş ve çıkışlar da kısıtlandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine belediyeye giriş ve çıkışlar da kısıtlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından, "Önemli duyuru" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Pandemi önlemleri kapsamında hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek tüm tedbirlerimizi aldığımız belediye binamızda girişleri sınırlandırdık." denildi.

Duyuruda "Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA