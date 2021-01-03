Antalya Büyükşehir Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü
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Antalya Büyükşehir Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü

03.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:08
Antalya Büyükşehir Belediyesine Çevre Hizmet Ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi tarafından Çevre Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi tarafından Çevre Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 23. Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirme süreci tamamlandı.

Uluslararası kuruluşlar tarafından hibe alan projeler, çevre eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları, yenilikçi peyzaj çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) Çevre Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'yı çevre dostu kent yapma hedefiyle çevre ve doğa dostu projelere devam edeceklerini belirtti.

Ödülün alınmasında emeği bulunanları tebrik eden Böcek, kendilerini ödüle layık gören herkese de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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