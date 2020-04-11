Antalya Büyükşehir Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz ekmek Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri mahallelerde yapılan anonsla vatandaşlara zabıtalar eşliğinde ekmek dağıtımı yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, ekiplerden ihtiyaçları kadar ekmek aldı.

Ekipler, 2 günde yaklaşık 66 bin ekmek dağıtımı gerçekleştirilecek, ihtiyaç olması durumunda sayı arttırılacak.

Kaynak: AA