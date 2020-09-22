Antalya Büyükşehir Belediyesinden uzaktan eğitime destek kampanyası Antalya Büyükşehir Belediyesince, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, uzaktan eğitime destek amacıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler için bilgisayar, tablet ve televizyon bağış kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğimizi Yalnız Bırakmayalım" adı verilen kampanyada kullanılabilir durumdaki bilgisayar ve televizyonlar hayırseverlerden alınarak, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü kampanyaya katılmak ve faydalanmak isteyenler 444 94 20 numaralı hattan başvuruda bulunabilecek. Bilgisayar ve elektronik cihaz talebinde

bulunan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından sosyal incelemeye tabi

tutulacak. Bağışlanan cihazlar ailelerin gelir durumuna göre sıralama yapılarak çocuklara ulaştırılacak.

Bağışlanan bilgisayar ve tabletler Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

bağlı teknik ekip tarafından kontrol edildikten sonra öğrencilere teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi