Antalya Büyükşehir Belediyesinden "Milli Ağaçlandırma Günü"ne destek

11.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:18

Antalya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde 2 bin 500 fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programına fidan dikimi yaparak destek verdi.

Belediye ekiplerince, Kepez ilçesinde 2 bin 500 kök sığla ve çınar ağacı dikimi gerçekleştirildi.

Baraj Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi refüjünde ağaçlandırma çalışması yapan belediye ekipleri, 200 kök fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem

Hacıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığından

temin ettiklerin 2 bin 500 kök çınar ve sığla fidanının dikimini tamamladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA