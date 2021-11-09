Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların İmar planına erişimini hızlandırmak amacıyla İmar Otomasyon Sistemi (İMOS) kurulduğunu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Dairesi ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı çalışmalarıyla kurulan sistemle onaylı plan paftalarına karekod eklenerek, vatandaşların plan raporu, hükmü ve sınırına online erişimi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı Salih Sandal, pafta üzerindeki karekodu okutan kullanıcıların, paftanın coğrafi olarak nerede olduğuna, plan hükmüne, plan raporuna ve ne zaman askıya çıkıp indiği gibi bilgiye ulaşabildiğini aktardı.

Nazım Plan Şube Müdür Vekili Şehir Plancısı Serdar Pallavuş da uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Pallavuş, vatandaşların uygulama sayesinde daha şeffaf bilgiye ulaşabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geliştirilen web askı uygulamasıyla parseller ada parsel numarasıyla sorgulanarak planlamanın içinde olup olmadığı ya da çevresinde plan değişikliği var mı gösterecek. Vatandaşlar daha şeffaf ve ulaşabilir şekilde belediyeye gelmeden parsellerini sorgulayarak detaylı bilgiye ulaşabilecek. Uygulamayla harita ve uydu fotoğrafları üzerinden de inceleme olanağı sağlanıyor. Uygulama belediyenin 'www.antalya.bel.tr' adresinde yayınlanmaya başladı."

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