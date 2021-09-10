Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerine yönelik denetim başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenci servislerine yönelik denetim başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il genelinde öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi amacıyla servis şoförleri ve araçlarının salgın tedbirlerine uyup uymadıkları kontrol edildi.

Zabıta ve polis ekiplerinin de katıldığı denetimde, araçlarında eksik evrak olan servis şoförleri kısa sürede tamamlanması konusunda uyarıldı.

-"Aksu'da yol yapım çalışmaları sürüyor"

Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çankaya bölgesinde bulunan kentsel dönüşüm ve gelişim alanındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri ekipleri tarafından Altıntaş Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 7 kilometrelik yol açıldı.

Yol çalışmalarından çıkan toprak ise Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca peyzaj çalışmalarında değerlendiriliyor.

Belediye ekiplerince ayrıca Kardeş Kentler Caddesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nca hazırlanan projelere uygun kavşak düzenlemeleri yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci