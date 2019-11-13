Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.

13.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:28
Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe hizmet birimlerinin ilettiği talepler doğrultusunda ve Kumluca ilçelerinde yaşayan üç kişiye hasta yatağı ulaştırdı.

Yataklarına kavuşanlar mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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