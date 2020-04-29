Antalya Büyükşehir Belediyesinden hastalara yatak yardımı Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 kişiye hasta yatağı yardımında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 kişiye hasta yatağı yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demre, Finike ve Kumluca'da 5 hastanın talebini karşıladı.

Finike ilçesindeki Hasyurt Mahallesi'nde alzaymır hastası 87 yaşındaki İsmet Genç'in, Turunçova Mahallesi'ndeki beyin kanaması sonrası felç kalan 61 yaşındaki Hüseyin Özdal ile Kale Mahallesi'nde oturan 84 yaşındaki yatağa bağımlı Rukiye Beldir'e hasta yatakları ulaştırıldı.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Turgut Beldir, eşinin hastaneden çıkmadan yatağının geldiğini belirterek, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Ekipler, Kumluca ilçesi Salur Mahallesi'nde yatalak 65 yaşındaki Melek Katı ile Demre'nin Alakent Mahallesi'nde ikamet eden fiziksel engelli 73 yaşındaki Tevfik Ceylan'a da hasta yatağı götürdü.

Kaynak: AA