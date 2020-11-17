Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilinin değiştirilmesine ilişkin yaşanan "yetki" tartışmasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilinin değiştirilmesine ilişkin yaşanan "yetki" tartışmasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesinde, 13 Kasım Cuma günü başlayan ve Türkiye belediyecilik tarihinde eşi benzeri görülmemiş olaylar silsilesini ibretle ve şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Elektronik imzalı yazı ile başkanvekilliğinde Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevine son verildiği, başkanvekilliğini 23 Kasım'a kadar meclis üyesi Oktay Başaran, bu tarihten sonra ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Dirgen Özdemir'in yürüteceğinin ilan edildiğini hatırlatan Taş, daha sonraki süreçte ise Hacıarifoğlu'nun görevini devam ettiğini, Muhittin Böcek imzalı yazının ise sahte olduğunu bildirdiğini anımsattı.

Diğer taraftan meclis üyesi Büşra Dirgen Özdemir'in de Böcek'in yetkisini kullanarak böyle bir tasarrufta bulunduğu ve kendisinin de 23 Kasım'dan sonra koltuğa oturacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Taş, tartışmalara İçişleri Bakanlığından gelen yazının son noktayı koyduğunu kaydetti.

"Belge sahte mi, hukuki süreç başlatıldı mı?"

Bu yaşananların herkesin başını döndürdüğünü aktaran Taş, belediye yönetimine yaşananlarla ilgili şu soruları yöneltti:

"Söz konusu vekil değiştirme belgesi, Hacıarifoğlu'nun iddia ettiği gibi sahte midir? Sahteyse sorumlular hakkında idari soruşturmaya ve/veya herhangi bir suç duyurusuna konu edilmiş midir? Söz konusu evrak sahte değilse, Muhittin Böcek'in bilgisi dahilinde imzalanmışsa, İçişleri Bakanlığı görüşü doğrultusunda yetkisiz olarak tesis edilen idari işlemin iptali hakkında Hacıarifoğlu ve büyükşehir belediye yönetimi tarafından idari yargıya başvurulmuş mudur? Bu iki sorunun cevabı hayati önem taşımaktadır."

Ayrıca bugünkü meclis toplantısına da kimin başkanlık yapacağını soran Taş, mecliste Büyükşehir Belediyesi ile 19 ilçe belediyesinin 2021 bütçesinin görüşüleceğini bildirdi.

"Hukuki sürecin takipçisiyiz"

Yetkisi hukuken tartışmalı bir başkanvekili tarafından yönetilecek meclisin, kararları bakımından da hukuken tartışılır duruma düşeceğini belirten Taş, "Şehir hizmet beklerken, hayata tutunmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza en büyük desteğimiz, el birliğiyle şehre onun yokluğunu hissettirmemek olacaktır. Görüyoruz ki, bu sorumluluğu öncelikle taşıması gereken Büyükşehrin CHP'li meclis üyeleri ile Büyükşehir bürokratları, bunları bir kenara bırakmış koltuk kavgalarıyla birbirine düşmüştür. Ortada yaşanan, kelimenin tam anlamıyla bir dram komedisidir. Bu kısır çekişmeler CHP'nin genlerinde vardır." ifadelerini kullandı.

CHP ve Büyükşehir Belediye yönetiminin "Biz bu işleri aramızda konuştuk, anlaştık" tarzı anlayışları bir kenara bırakmasını ve işi devlet yönetiminin gerektirdiği ciddiyetle hukuki bir zeminde ele alması gerektiğinin altını çizen Taş, teşkilat ve meclis üyeleri ile sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun