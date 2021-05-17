Antalya Büyükşehir Belediyesindeki grev 666'ıncı gününde

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasına bağlı işçilerin 666 gündür devam ettirdiği grevin,bugüne kadar belediyelerde gerçekleştirilen en uzun süreli grev olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikasına bağlı işçilerin 666 gündür devam ettirdiği grevin,

bugüne kadar belediyelerde gerçekleştirilen en uzun süreli grev olarak tarihe geçtiği bildirildi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi grevinin rekor olarak tescillenmesi için gelecek günlerde sendika tarafından Guinness Rekorlar Kitabına başvurulacağı bildirildi. Antalya Büyükşehir'de elde edilen belediyelerdeki en uzun süreli grev rekorunun, daha önce 1978 yılında Elbistan Belediyesi işçilerinin yaptığı 449 gün süren greve ait olduğu kaydedildi.

Arslan: "Emekçileri mağdur etmek hiçbir siyasi görüşe ve inanışa sığmaz"

HAK-İŞ Genel Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde yapılan en uzun grev olma niteliği kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi grevine ilişkin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 666 gündür azim ve kararlıkla devam eden grevin emek dünyası adına haksızlığa karşı direnişin önemli bir simgesi haline geldiğini söyledi. 666 gündür kar, kış, sıcak demeden her türlü hava muhalefetine karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde işçilerin hakları için önemli bir mücadele verildiğini belirten Arslan, "Bugüne kadar grev alanımıza ulusal ve uluslararası alandan çok sayıda destek ve dayanışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Ne yazıktır ki Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu haklı mücadeleye ısrarla kulaklarını tıkadı. Sahip olduğu tarihi ehemmiyeti ve turizm potansiyeli ile ülkemizin en önemli kentlerinden birisi olan Antalya'da emekçilerimizin mağdur edilmesi hiçbir siyasi görüşe ve inanışa sığmamaktadır" ifadelerine yer ver verdi.

"Emekçileri mağdur etmekten vazgeçin"

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları A.Ş'de toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini 1 Nisan 2019'da aldığını ancak 31 Mart 2019'da seçilen Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hala sözleşme müzakerelerine yanaşmadığını hatırlatan Arslan, şunları söyledi: "Bugün bir kez daha yüksek sesle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve ekibine sesleniyoruz; gelin, içinde bulunduğumuz salgın döneminde iş yükü daha da artan, yaklaşık iki yıldır insan onuruna yakışmayan bir ücretle çalıştırmaya devam ettiğiniz emekçileri mağdur etmekten vazgeçin. Emekçilerimizin daha fazla mağdur olmaması için ortak paydada buluşalım. Bizler mücadelemizi, 'emekçilerimizin hak ettiği insanca yaşama koşullarına sahip olması' amacına adayan anlayışın sahipleriyiz. Bizim gayemiz emekçilerimizin haklarını alması için aynı masada, aynı amaç doğrultusunda uzlaşmaktır." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı