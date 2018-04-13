Antalya Büyükşehir Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi Sevinci

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye, bütün engellemelere rağmen normalleşmeyi, ekonomideki büyümeyi ve yatırımları devam ettiriyor." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Başkan Arslan, belediye yetkilileri ile işçi temsilcileri katıldı.

Konfederasyon Başkanı Arslan, burada yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesiyle elde ettikleri ücretlerin ve sosyal hakların, enflasyonun üzerinde bir noktada olduğunu söyledi.

Sadece işçi, emekçi olduğu, kendileri gibi düşünmediği için iş yerlerinden ayrılmak zorunda kalanların olmadığı toplu iş sözleşmesinin iyi olduğunu vurgulayan Arslan, sözleşmenin hangi siyasal görüşe, ideolojiye sahip ya da hangi bölgenin insanı olduğuna bakılmaksızın görevini hakkıyla yapan herkes için iş güvencesi olduğunu anlattı.

Uzun süren müzakereden sonra ücret zammının belirlendiğini aktaran Arslan, hem belediyenin kaynaklarını hem de çalışanların taleplerini buluşturma noktasında fedakarlıkların yapıldığını dile getirdi.

Arslan, kavga etmeden masada uzlaşmayla toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını çok önemli bulduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beklentilerimiz kuşkusuz daha fazla, çünkü ihtiyaçlarımız sınırsız, kaynaklarımız sınırlı. O zaman bir dengeyi kurmamız gerekiyor. Eğer dengeyi iki türlü bozarsak; bir işçilerin aleyhine bozarsak iş yeri huzurunu kaybediyoruz. Tamamen işverenin aleyhine bozarsak gününde ödenmeyen maaşlarla karşı karşıya kalırız. Bu iki dengeyi korumamız gerekiyor. Bence bunu başarmış olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Türkiye'de her şey istediğimiz istikamette devam ediyor. Antalya gibi 2,5 milyonun üzerinde vatandaşımızın yaşadığı Türkiye'nin en önemli büyükşehrinde masada enflasyonun üzerinde bir toplu iş sözleşmesine imza atarak, güzel mesaj veriyoruz. Türkiye, bütün engellemelere rağmen normalleşmeyi, ekonomideki büyümeyi ve yatırımları devam ettiriyor."

Türkiye'nin bütün engellemelere rağmen önemli reformları hayata geçirdiğine vurgu yapan Arslan, yaklaşık 1 milyon işçinin kamunun kendi çalışanı olduğunu bildirdi.

"İşçisine en yüksek ücreti ödeyen belediyeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü bugüne kadar vermediklerini, kendilerinden önceki dönemde maaşları ödenmediği için evine ekmek götüremeyen işçilerin belediyenin önünde grev yaptığını kaydetti.

30 büyükşehir belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Türel, birçok büyükşehir belediyesine göre işçilere ödedikleri ücretlerin en az yüzde 50 daha fazla olduğunu bildirdi.

Sadece çıplak yevmiyede değil, diğer sosyal yardımlar ve ek ödemelerde de en yüksek ücreti ödeyen belediyenin Antalya Büyükşehir olduğunu vurgulayan Türel, şöyle devam etti:

"İmzalayacağımız toplu iş sözleşmesiyle işçilerimizin ücretlerine ilk yıl seyyanen günlük 16 lira zam yapıyoruz. İki yıl önceki toplu iş sözleşmesi gereği bir yıllık enflasyon farkı olarak da yüzde 4,17 oranında bir ücret zammını da 1 Mart'tan itibaren ücretlere yansıttık. Bugün imzalayacağımız sözleşmeyle de birinci yıl için diğer sosyal yardımlarda da yaklaşık yüzde 11 oranında artış getiriyoruz. Sözleşmenin ikinci yılında da hem ücretlere hem de sosyal yardımlara yine bir yıllık enflasyon oranında zam yapacağız."

Konuşmaların ardından Başkan Türel ile Arslan, 464 kadrolu işçiyi ilgilendiren sözleşmeyi imzaladı.