Ücretsiz toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldı
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Ücretsiz toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldı

Ücretsiz toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldı
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Ücretsiz toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldıGündoğmuşlu üreticiler sunulan hizmetten memnunAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik başlattığı ücretsiz toprak analizi üreticileri memnun etti.

Ücretsiz toprak analiz sonuçları üreticiye dağıtıldı

Gündoğmuşlu üreticiler sunulan hizmetten memnun

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik başlattığı ücretsiz toprak analizi üreticileri memnun etti. Gündoğmuş ilçesinde 15 çiftçiye analiz sonuçları teslim edilirken, gübreleme konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma yönelik destekleri sürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ücretsiz toprak analizi çalışması yapıldı. Çiftçileri toprak analizine teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında her ilçede 15 üreticinin üretim alanlarından toprak örnekleri alındı. Laboratuvara gönderilen örneklerin analiz sonuçları, gübreleme programıyla birlikte üreticilere teslim edilmeye başlandı.

BİLİNÇLİ GÜBRELEME

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisleri Gündoğmuş'taki çiftçilere toprak analiz sonuçlarını teslim etti. Ziraat mühendisleri Gündoğmuşlu üreticilere çıkan sonuçlara göre nasıl bir gübreleme yapacakları konusunda bilgilendirme yaptı. Bu sayede gereksiz gübre kullanımının önüne geçilerek, üreticilerin daha bilinçli ve ekonomik bir gübreleme yapması sağlanacak.

ÜRETİCİ MEMNUN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten son derece mutlu olduklarını söyleyen üreticiler, üretim maliyetlerini azaltacak uygulama nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre

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