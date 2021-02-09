Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım ettiği gençlerin YKS ücretini de karşılayacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım ettiği gençlerin YKS ücretini de karşılayacak

09.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım ettiği gençlerin YKS ücretini de karşılayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımda bulunduğu ailelerin çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş ücretlerini de karşılayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımda bulunduğu ailelerin çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giriş ücretlerini de karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Atatürk Bilgi Eğitim Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kurs desteği verildiği bildirildi.

Açıklamada, üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla kentte sosyal yardım desteği alan ailelerdeki gençlerin sınava giriş ücretlerinin de karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın nedeniyle vatandaşların ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirtti.

Bu süreçte Antalyalılara destek olmaya gayret gösterdiklerini anlatan Böcek, "Gençler bizim geleceğimiz. Bu zorlu koşullarda öğrencilerimizin ve ailelerinin üzülmesini istemeyiz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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