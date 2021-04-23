Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiden aldığı elmaları ücretsiz dağıtıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiden aldığı elmaları ücretsiz dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiden aldığı elmaları ücretsiz dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak halka dağıtılıyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak halka dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kepez ve Alanya'da toplamda 6 buçuk ton elma vatandaşlara dağıtıldı.

Yaklaşık üçer kiloluk poşetlerle ücretsiz olarak gerçekleştirilen elma dağıtımına büyük ilgi gösterildi.

Dağıtımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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