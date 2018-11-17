Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehit İçin Mevlit Okuttu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mardin Dargeçit'teki hain saldırıda şehit düşen Jandarma

Uzman Onbaşı Muhammet Çoban için Mevlid-i Şerif okuttu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden şehidin annesi Aysel Sabuncuoğlu'nun evinin önünde gerçekleşen mevlite, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlitte, şehit Çoban ve tüm şehitler için edilen duaların ardından belediye tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.