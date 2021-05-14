Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nı "mobil konser" ile kutladı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nı "mobil konser" ile kutladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı'nı 'mobil konser' ile kutladı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde vatandaşlara moral vermek için mobil konser düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde vatandaşlara moral vermek için mobil konser düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, tam kapanma sürecinde Ramazana Bayramı'nda vatandaşlara moral vermek için otobüs ve araçları rengarenk süsledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası (ABBO), yerel sanatçılar ve animasyon grupları rengarenk süslenen araçlarda şarkı ve marşlar çalıp söyleyerek ilçelerdeki sokak ve mahalleleri dolaştı.

Sesleri duyan vatandaşlar ise evlerinin pencere, balkon ve bahçelerinden çıkarak alkışlarla etkinliklere katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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