Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Alevi derneklerinden tepki
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Alevi derneklerinden tepki

16.12.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:12
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Alevi derneklerinden tepki

ANTALYA'daki 14 Alevi kültür derneği ve vakfı temsilcileri bir araya gelerek, cemevi inşaatının durdurulmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen Hüseyin Karakuş'un Başkan Muhittin Böcek tarafından...

ANTALYA'daki 14 Alevi kültür derneği ve vakfı temsilcileri bir araya gelerek, cemevi inşaatının durdurulmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen Hüseyin Karakuş'un Başkan Muhittin Böcek tarafından görevden alınmasına itiraz etti.

Antalya'da yapımına devam edilen Alevi Kültür Dernekleri Kepez Altınova Cemevi'nin inşaatının durdurulmasına, iddiaya göre inşaatta kullanılan kum ile benzeri malzemelerin belediye ekiplerince başka işlerde kullanılmasına ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına Alevi dernekleri karşı çıktı.

Alevi Kültür Dernekleri Cemevi'nde bir araya gelen 14 Alevi derneği ve vakfı adına Mustafa Güler, açıklama yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten seçimin ardından randevu talep ettiklerini; ancak dikkate alınmadıklarını kaydeden Güler, "Sabırla bekledik ancak Başkan Böcek'ten karşılık alamadık. Derneklerimizin üyeleri CHP'ye gönül ve emek vermiş insanlardır. Seçimden sonra belediyede çalışan canlarımız çeşitli bahanelerle işten çıkarılmıştır" dedi.'İSYAN EDİYORUZ'Alevilerin hiçbir siyasi parti ya da temsilcinin 'arka bahçesi' olmadığını, her vatandaş gibi tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirten Mustafa Güler, "İş, hakkımız olanı almaya gelince hakları gasbedilen bir toplum olarak isyan ediyoruz, bozuk düzene 'dur' diyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığına önerdiği Hüseyin Karakuş'un görevden alınması da uğradığımız bu ayrımcılığın bir etkisi midir?" dedi.

Hüseyin Karakuş'un liyakatli olduğunu söyleyen Mustafa Güler, cemevinin inşaatının durdurulmasının tüm Alevileri derinden üzdüğünü dile getirdi. 


Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Alevi derneklerinden tepki
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Alevi derneklerinden tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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