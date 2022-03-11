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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

AA - Ayşe Yıldız - Güncel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, Alanya'nın kırsal mahallelerinin grup yollarında heyelan ve yağış nedeniyle bozulan Toslak, Kayabaşı, Yenice, Gümüşgöze ve Uzunöz mahallelerinin yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının etkili olması nedeniyle Uğurlu yaylasında da yolları açık tutmak için kar temizleme çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının bir metreyi aştığı Uğurlu Mahallesi Tereviş yaylası yolunda kar küreme gerçekleştiriyor.

Kent Araştırmaları Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Araştırmaları Merkezi, Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı'ndaki tarihi binada, kentin yerel arşivini ve kültürel mirasını Antalyalılar ile buluşturmaya başladı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Antalya tarihini gün yüzüne çıkaracak merkezin tarihi gazeteler, kitaplar, belgeler ve fotoğraflarla meraklılarını beklediğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Yenimahalle Kültür Evi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'na özel Kumluca Belediye Tiyatrosu'nun "Doktor Yok mu?" isimli oyunu sahnelenecek.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gümüşgöze, Antalya, Alanya, Güncel, Haberler

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