Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesinde 5 milyon lira yatırım yapılan yolda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Kırkgöz yolundaki sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Böcek, 6 kilometrelik yolun geçen sene 3 kilometresinin tamamlandığını hatırlatarak, belediye ekiplerinin 3 kilometrelik son aşamanın altyapısını tamamlayarak, sıcak asfalt dökümüne başladığını aktardı.

Döşemealtı için Kırkgöz yolunun önem arz ettiğini bildiren Böcek, Kırkgöz mevkisine geçişi sağlayan köprünün dar olduğunu ve bir an önce yeni bir köprü yapılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Böcek, muhtarları kabul etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kepez ilçesi Varsak ve kırsal mahalleleri ile Kaş Mahallesi muhtarlarını kabul ederek, taleplerini dinledi.

Göreve gelir gelmez 19 ilçede toplantı düzenleyerek muhtarlarla bir araya geldiğini belirten Böcek, bu toplantılarda dile getirilen talep ve önerilerin takipçisi olduklarını kaydetti.

Kaş'ta "Takıntılar" oyunu sahnelendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun ödüllü oyunu "Takıntılar" ilçe turneleri kapsamında Kaş Antik Tiyatro'da sahnelendi.

"En iyi Komedi Yapım" ödülünü kazanan "Takıntılar" oyunu, seyircilerden beğeni topladı.