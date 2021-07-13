Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ada çayı fide desteği sağladı, kontrollü normalleşmeyle "Mavi Evi" yeniden hizmete soktu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye ada çayı fide desteği sağladı, kontrollü normalleşmeyle "Mavi Evi" yeniden hizmete soktu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki'deki Sinanhoca Mahallesi'nde ada çayı fidelerini üreticiye dağıttı.

Su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve alternatif ürün oluşturmak içen hibe edilen ada çayı fideleri toprakla buluşturuldu. Ada çayı fideleri üreticiler tarafından yetiştirilerek, satışı yapılacak.

"Mavi Ev" yeniden hizmete girdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezinde kontrollü normalleşmeyle yeniden faaliyete başladı.

Salgın tedbirleri kapsamındaki 15 aylık kapanma sürecinin ardından tekrar hizmet veren merkezde, zeka oyunlarından ahşap boyamaya ve müzik dinletisine fizik tedavi ve yürüyüş faaliyetlerine kadar birçok aktivite gerçekleştiriliyor.

Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Cüneyt Güven, merkezde 08.00-17.00 saatlerinde hizmet verildiğini anlattı.

Belediyenin, sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek amacıyla Karaalioğlu Parkı ve Beach Park'ta haftada üç gün düzenlendiği sabah sporunda katılımcılar sağlıklı yaşam için ter döküyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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