Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi için çevrimiçi tasavvuf konseri
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi için çevrimiçi tasavvuf konseri

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi için çevrimiçi tasavvuf konseri
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kadir Gecesi'nde çevrimiçi tasavvuf müziği konseri düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kadir Gecesi'nde çevrimiçi tasavvuf müziği konseri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültürel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kovid-19 nedeniyle Ramazan etkinliklerini çevrimiçi sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu, 8 Mayıs Cumartesi çevrimiçi "Kadir Gecesi Özel Konseri"ni gerçekleştirecek.

Konser şefi Aydemir Tuncer'in yöneteceği konserde, ilahiler ve tasavvuf eserleri seslendirilecek. Saat 18.00'da başlayacak konser, ABB TV, ABB sosyal medya hesapları ve Kanal V'den canlı izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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