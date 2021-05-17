Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere fide desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta çiftçilere fide dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta çiftçilere fide dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta çiftçiye 90 bin maydanoz, kekik ve fesleğen fidesi dağıtılmaya başlandı.

Salgın sürecinde çiftçileri desteklemek için çalışma yapan ekipler, fide dağıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Gündoğmuş'un Balkaya Mahallesi Muhtarı Ahmet Hamdi Doğan, teslim edilen fidelerin kısa sürede ekiminin yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız