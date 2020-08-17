Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'acil olmadıkça gelmeyin' uyarısı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'acil olmadıkça gelmeyin' uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından belediye girişlerinde sınırlandırılmaya gidildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 'acil olmadıkça gelmeyin' uyarısı
17.08.2020 18:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:54

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından belediye girişlerinde sınırlandırılmaya gidildi. Büyükşehir Belediyesi sosyal medyadan vatandaşlara, 'Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz" uyarısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, belediyede pandemi önlemleri alınmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hemşehrilerimizin sağlığını düşünerek pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerimizi aldığımız belediye binamızda girişleri sınırlandırdık. Acil ve zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz" denildi.

Sessizlik hakim oldu

Uyarıların ardından belediye binası çevresinde sessizlik hakim oldu. Belediye giriş ve çıkışlarında ise çoğunluğunu belediye personelinin oluşturduğu seyrek hareketlilik yaşandı.

Dün sosyal medyadan açıklamıştı

Dün gece saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından "Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." sözleriyle duyurmuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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