12.10.2019 18:15

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek, "Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şubesi üyelerinin, Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinin zamanında imzalanmaması nedeniyle başlattığı grev devam ediyor. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ve sendikaya bağlı çok sayıdaki işçi, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 79 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi.

Mahmut Aslan, burada yaptığı açıklamada, sendika üyelerinin Antalya'da 79 gündür grev yaparak mücadele ettiğini belirtti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile toplu iş sözleşmesi konusunda bir uzlaşma sağlanamadığını anlattı. Başkan Böcek'e çağrıda bulunan Arslan, 'İşçilerimizin talepleri, Türkiye'de imzalanmış toplu sözleşmelerinin üstünde değil. Makul, kabul edilebilir bir teklifi masada hazır bekliyoruz. Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Yapılan grev bizim için bir amaç değil araçtır" diye konuştu.

'ANTALYA, TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIDIR'

Hak-iş sendikası olarak bir uzlaşmayı hedeflediklerini anlatan Mahmut Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 200'e yakın işçinin, çalışma yerinin değiştirildiğini de söyledi. Siyasal anlayışlara göre ayrım yapan bir yaklaşımı kabul etmediklerini belirten Arslan, şöyle dedi:

"Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Bu güzel şehirde grev değil uzlaşarak imzaladığımız toplu sözleşme töreninde halaylar çekmek isterdik. Ama maalesef 79 gündür sesimizi, isyanımızı Büyükşehir Belediye Başkanına duyuramadım. Hak-iş olarak çağrımızı aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce emekçilere, Türk halkına verdiği sözleri hatırlatmak istiyorum."

ITUC Genel Sekreter Yardımcısı Owen Tudor ise "Dayanışma içerisindeyiz, hepiniz üyemizsiniz. Bizim işçilerimizsiniz, yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA