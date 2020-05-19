Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 19 Mayıs töreni ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Törende temsili Bandırma Vapuru üzerinde seslendirilen Gençlik Marşı'na eşlik eden Başkan Böcek, 19 Mayıs'ı sosyal mesafeye dikkat ederek, coşku ve heyecanla kutlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 09.19'da tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, zabıta personeli ile Antalya'nın 19 ilçesinden gelen ve 19 Mayıs'ı temsil eden, Türk bayrağı tişörtlü 19 genç katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek, gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru'nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı Gençlik Marşı'nı gençlerle birlikte söyleyerek, Türk bayrağını dalgalandırdı.

'SOSYAL MESAFELİ ANCAK ÇOŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ'Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Antalyalıların Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Tam 101 yıl önce cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ata'mızın Samsun'a çıktığı temsili Bandırma Vapuru'muz burada. Pandemi nedeniyle şu anda vatandaşlarımızla kucaklaşamıyoruz, hep birlikte kortejler yapamıyoruz. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal mesafelerimizi koruyarak bugün gençlerimizle beraber belediyemizin bütün araçlarıyla bir mobil kortej eşliğinde fener alayı düzenliyoruz. Bu kortejimizle geçen yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'mıza coşku ve heyecanla geleceğiz. Aynı zamanda 4 noktada havai fişek gösterisi yapacağız. Yine konvoyumuz belirli bir güzergah üzerinde devam edecek ve bandomuz Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirecek. Bu yıl sosyal mesafemizi koruyarak kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Böcek, aynı zamanda Kadir Gecesi olduğunu hatırlatarak, Kadir Gecesi'nin sağlıklı, güzel günlere ve hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA