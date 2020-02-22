Antalya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Kuaför"ünden 612 kişiye hizmet

22.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:18

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait "Mobil Kuaför", Finike, Demre, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 612 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför aracı kırsal bölgeleri dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kadın, erkek, çocuklar için verilen hizmetten 612 kişi faydalandı.

Yazır Muhtarı Ramazan Çalışgan, köylerinde berber olmadığını, verilen kuaförlük hizmetinden memnun kaldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA