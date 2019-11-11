Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

11.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:46
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında yapılan toplantıda, 40 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal 'nde dikkatli davrandıklarını, festivalde 10 bin üzerinde vatandaşı sinemayla buluşturduklarını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ali Çetin ise festivalde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan "Ah Asuman" isimli kısa filmin festivale alınmasını kınadıklarını belirtti.

Çetin, filmin festivali gölgelediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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