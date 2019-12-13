Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı devam olağan toplantısı gerçekleştirildi.

13.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:22
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı devam olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında yapılan toplantıda, 25 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis toplantısında 25 madde karara bağlandı. Bir maddede belediye meclis üyeleri çekimser oy kullanırken, diğer 24 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Ek gündem maddesinde görüşülen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Hali'ndeki 712 taşınmazın satışı için 2017'de karar alındığı, ancak yapılan işlemlerde 254 dükkanın arsa paylarının değişmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Başkan Böcek, bu yıl için meclisin son kez toplandığını, 2020'nin herkese huzur ve barış getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı
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