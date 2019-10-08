Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

08.10.2019 19:10

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapılan toplantıda, 106 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, 10. Antalya Kitap Fuarı'nın 11 Ekim'de açılışını yapacaklarını, Antalya Altın Portakal Festivali'nin de 26 Ekim'de başlayacağının bilgisini verdi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atanan Cansel Tuncer de meclis üyelerine kendini tanıttı.

Kaynak: AA