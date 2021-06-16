Antalya Büyükşehir Belediyesi maaşların ödeneceği bankayla anlaşmadan doğan promosyonu işçilere verecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maaşların ödeneceği bankayla yapılan anlaşmadan doğan 3 bin 150 liralık promosyonun işçilere dağıtılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, maaşların ödeneceği bankayla yapılan anlaşmadan doğan 3 bin 150 liralık promosyonun işçilere dağıtılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende, Böcek ile maaş ödeme anlaşmasının sağlandığı Vakıfbank 100. Yıl Şubesi'nin Müdürü Mehmet Fırat Akgün arasında protokol imzalandı.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, işçilerin lehine önemli bir protokolü imzaladıklarını söyledi.

Çalışanların teri soğumadan maaşını ödeyen bir belediye olduklarını belirten Böcek, "Protokol ile 8 bin 140 personelimiz, 3 bin 150 lira banko promosyonu alacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyanın en güzel yeri olan Antalya'mızı güzelleştirmek için çalışan arkadaşlarım kente önemli katkılar koyuyor." diye konuştu.

Vakıfbank 100. Yıl Şubesi Müdürü Mehmet Akgün de protokolün taraflara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci