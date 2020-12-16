Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Karakuş'un görevden alınmasına tepki
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Karakuş'un görevden alınmasına tepki

16.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:51
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Karakuş'un görevden alınmasına tepki

Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi öncülüğünde bir araya gelen grup, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına tepki gösterdi.

Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi öncülüğünde bir araya gelen grup, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasına tepki gösterdi.

Konuksever Mahallesi'ndeki cemevi önünde açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güler, Altınova Orta Mahallesi'nde Alevi Kültür Dernekleri Kepez Altınova Cemevi inşaatının yarım kaldığını ileri sürdü.

Antalya'da yerel seçimleri CHP'nin kazanmasının ardından Muhittin Böcek'ten randevu istediklerini ifade eden Güler, bu talebin dikkate alınmadığını iddia etti. Güler, "Bu süreçte sükunetimizi koruyarak sabırla 'Birlikte güçlüyüz' mesajı veren Başkan Muhittin Böcek'in olumlu bir adım atmasını bekledik fakat iyi niyetli yaklaşımımızın karşılığını alamadığımız aşikardır." ifadesini kullandı.

Seçimden bu yana Büyükşehir Belediyesinde çalışan Alevilerin çeşitli bahanelerle işten çıkarıldığını, alanı olmayan bölümlere gönderildiğini ya da mobbinge uğradığını öne süren Güler, bir kişinin de bu nedenle genç yaşında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Kapıların yüzlerine kapatılması üzerine CHP İl ve İlçe başkanları ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alamadıklarına değinen Güler, şöyle konuştu:

"Son günlerde ulusal basında ve Antalya kamuoyunda çokça ses getiren, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel sekreter yardımcılığına önerilen Hüseyin Karakuş'un görevden alınması da uğradığımız ayrımcılığın etkisi midir? Sayın Karakuş'un liyakatli ve başarılı özgeçmişiyle yönetim sürecine katkısının olacağını görmekte ve görevine devam etmesini talep etmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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