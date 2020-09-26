Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi

26.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:36
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için 81 ildeki 81 okula muz gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için 81 ildeki 81 okula muz gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "ilk teneffüs" tweetine, "Biz de 81 ilde 81 okulumuza muz göndereceğiz" yanıtını vermesi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Toptancı halinde özenle hazırlanıp paketlenen muzlar, Türkiye'nin 81 ilindeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Muz paketlerinin içinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adıyla yazılan "Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar dilerim. Maske takmayı ve bolca meyve tüketmeyi lütfen unutmayalım. Sevgilerimle." mesajı da yer aldı.

Belediye ekipleri, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 491 okulda yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf 60 bin öğrenciye meyve ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Meral Akşener Charles Michel Mustafa Şentop
Magazin Gülay Enes Batur Özlem Yıldız Candaş Tolga Işık
Spor Samatta Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Karar Kavga Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya Büyükşehir Belediyesi, 81 ildeki 81 okula muz gönderdi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 12:41:40. #1.14#
title