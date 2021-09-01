Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Yurt içi Aktarım Durumu ve AmacıKimlik Bilgisi(Ad-Soyad, T. C. Kimlik Numarası)İletişim Bilgisi(Telefon Numarası, E-posta Adresi, İlçe, Mahalle, İkametgah Adres)Kimlik doğrulaması yapılmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıAktarım bulunmamaktadır.

Yurt içi Aktarım Durumu ve AmacıKimlik Bilgisi(Ad-Soyad, T. C. Kimlik Numarası)İletişim Bilgisi(Telefon Numarası, E-posta Adresi, İlçe, Mahalle, İkametgah Adres)Kimlik doğrulaması yapılmasıBir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıAktarım bulunmamaktadır. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgisi(Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen suçlara ilişkin adli kayıt durumu)Başvuru şartlarının mevzuat kapsamında kontrolüAktarım bulunmamaktadır. Diğer Bilgiler(Hobi bahçesi tahsis geçmişi, evdeki mevcut fert sayısı)Başvurunun değerlendirilmesiAktarım bulunmamaktadır. Belediyemiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır. Kişisel veriler, elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. İlgili kişi veya ilgili kişinin yasal temsilcisi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Belediyemize başvurarak 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Kanun'da belirtilen haklarınıza dair taleplerinizi, hangi hakların kullanılmak istendiğinin açık olarak belirtileceği ıslak imzalı bir dilekçe veyaadresinden ulaşabileceğiniz T. C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başvuru Formu, formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle Belediyemize ulaştırabilirsiniz. Belediyemize ilgili kişi veya yasal temsilcisinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1, 00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir. Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kaynak: Habermetre

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