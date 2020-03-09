Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak
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Muhittin Böcek, Antalya, Likya, Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi dolayısıyla mayıs veya haziran ayı meclis toplantısını Likya Uygarlığının başkenti olarak kabul edilen antik kentteki tarihi meclis binasında yapılacağını bildirdi.

09.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:22
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi dolayısıyla mayıs veya haziran ayı meclis toplantısını Likya Uygarlığının başkenti olarak kabul edilen antik kentteki tarihi meclis binasında yapılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada "Mehmetçik" için yapılan duanın ardından gündem maddelerine geçildi. Partilerin grup sözcüleri gündeme ilişkin konuşma yaptı.

Toplantıda, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a, tarihi antik kente sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

İlk demokratik meclis

Toplantıda söz verilen Işık, Patara'daki Likya Birliği'ne ait restorasyonu tamamlanan meclis binasının yasama, yürütme ve yargı açısından önemini anlattı. Işık, Fransız düşünür Montesquieu'nun Patara'daki uygulamayı "Tarihteki en iyi demokrasi örneği" olarak gösterdiğine işaret etti.

Montesquieu'nun Patara'dan övgüyle bahsettiğini belirten Işık, "2020 yılı TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Büyük meclisimiz umarım orada bir toplantısını gerçekleştirir, bundan onur duyarım. Likya birliğinin başkentini kazıyoruz. Plaketi de tüm ekip adına alıyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böcek, "mayıs veya haziran ayı büyükşehir belediye meclis toplantımız Patara'da yapılacak" dedi.

Mecliste işten çıkarma tartışması

Bu arada, Antalya Sanat Eğitim Merkezi (ASMEK) Şube Müdürü iken sözleşmesi fesih edilen 38 yaşındaki Alev Aslangiray'ın cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, mecliste tartışma konusu oldu.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi grup sözcüsü Ali Çetin, Alev Aslangiray'ın ASMEK müdürü iken 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görev yerinin değiştiğini, daha sonrasında ise sözleşmesinin fesih edildiğini hatırlattı.

Aslangiray'ın kalp krizi neticesi ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Çetin, "Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Artık sürgünlerin son bulmasını tekrar dile getiriyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 26 yıllık siyasi hayatında hiç şov yapmadığını belirterek, "Sürgünlere son verilsin" eleştirilerine tepki gösterdi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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