Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
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Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak Ayı devam toplantısı iki dakika sürdü.

14.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:32
Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak Ayı devam toplantısı iki dakika sürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında gerçekleştirilen devam meclis toplantısına 106 meclis üyesinden 72'si katıldı.

Toplam 10 gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı yaklaşık iki dakika sürüncü meclis üyeleri, "Bari çayımızı içebilseydik." dedi.

Bunun üzerine Başkan Böcek, "Çay işini hızlandıralım, toplantı sona erdi." diye espri yaptı.

Kaynak: AA
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