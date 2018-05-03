Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami planlarında sona gelindiğini bildirdi.

Türel, yaptığı yazılı açıklamada, Kırcami İmar Planı'nın çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

Kırcami sorununun çözüm aşamasına geldiğini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"Bölgede bir iki tarihi ev iddiası vardı. Bunu çözdük. Bir tane çınardan dolayı geciktirdiler. Onu da çözdük. İnşallah 24 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesine Muratpaşa Belediyesi Kırcami'nin 18'lik planlarını gönderiyor. Biz de bir iki haftada onayladığımız gibi askıya çıkarız. Ondan sonra kadastroda tapu işlemleri başlayacak. Kırcami planlarıyla ilgili sorunu da çözmüş olacağız. Kırcami'ye hayırlı, uğurlu olsun."