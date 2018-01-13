Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "1980 model Kemer, 2020 model oluyor." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kemer İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı'nda konuşan Türel, Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 640 kilometre sahiliyle Katar'dan yüz ölçümü 2 misli daha büyük, İsviçre kadar bir şehir olduğunu belirtti.

Türel, Kemer'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm yolları asfaltladıklarına dikkati çekti.

Kemer Liman Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleme çalışması başlattıklarını anlatan Türel, "Liman Caddesi düzenlemesi yaklaşık 11 milyon lira civarında bir yatırım. Benim Kemer'e gelip gitmen 1980'li yıllara uzanır. Yazları Kemer'de geçirirdik. O yıllardaki Kemer'i çok iyi hatırlarım. O otellerin olduğu yerlerde futbol oynamışlığımız vardır. İnanın Kemer hala 1980 model Kemer. Şimdi Liman Caddesi düzenlemesi, Kemer girişi ile 1980 model Kemer, 2020 model Kemer oluyor inşallah. Kemer'e böyle güzellikler yakışır." ifadesini kullandı.

Türel, 20 senedir Ovacık'ın su beklediğini, 2 sene önce içme suyu ve ishale hattı çalışmasını tamamladıklarını anımsattı.

"Ne yapmaya kalksak yapma"

Antalya'da ilk döneminde 11 tane katlı köprülü kavşak yaptığını hatırlatan Türel, şunları kaydetti:

"Bizden sonra 1 tane köprülü kavşak yapamadılar, çünkü onlar için siyaset konuşmaktan öte bir şey değil. Bizim için siyaset icraattan başka bir şey değil. Görüyorsunuz devasa dünya projeleri yapıyoruz, kurvaziyer limanlar, yat limanları, sahil projeleri, 3. etap raylı sitem… Bugün bakıyorum CHP'li bir vekil gazetelerde boy göstermiş 'kurvaziyer liman yapma, yat limanları yapma' diyor. Hayatınız yapmamakla geçti, bırakın biz yapalım. Mecliste söyledim CHP'li belediye meclis üyelerine, bir manifesto verin, nereleri yapmamız gerektiğini yazın verin, bir şeyi de Allah rızası için yapın deyin de onu bilelim dedim. Ne yapmaya kalksak yapma, yapma…"

Türel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizden önceki CHP'li belediye başkanı benim 2009 senesinde denize indirdiğim üç tane deniz otobüsünü bir Kemer'e götürüp getirmeyi beceremedi. Beş sene denizin üstünde çürümeye terk ettiler o tekneleri. Aynı tekneler şimdi nasıl gidip geliyor. 5 bin seferde 111 bin 453 kişi Kemer'e gelmiş. Menderes Türel ne yapmış diyorlarsa dönüp buna baksınlar. 4 senede 111 bin 453 kişi Kemer'e gelmiş, Kemer'i gezmiş esnaftan alışveriş etmiş, yemek yemiş dönmüş. Bunların büyük çoğunluğu da yabancı."



Menderes Türel, Kemer'e kazandıracakları 200 milyon lira yatırım bedelli arıtma tesisinin, adeta bir tatil köyü havasında planlandığını sözlerine ekledi.

Türel, daha sonra AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ile Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Liman Caddesi Çevre Düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Cadde esnafıyla sohbet edip, talep, önerilerini dinleyen Türel, cephe düzenlemeleri, ortasından geçen havuzu, kent mobilyaları, aydınlatması ve peyzajı ile Liman Caddesi'ni Kemer'in çekim merkezi haline getirecek çalışmaları, turizm sezonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini aktardı.