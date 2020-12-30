Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

30.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:10

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Böcek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşirelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan işitme engelli bir hastayla kurduğu iletişimin anlatıldığı "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafına oy veren Böcek, fotoğrafı 2020'nin en anlamlı karesi olarak nitelendirdi.

Böcek, spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti", yaşam kategorisinde de Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi (Fındık)" isimli fotoğraflara oy verdi.

AA'nın her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışmasına kendisinin de katıldığını belirten Böcek, "Öncelikle fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun." dedi.

Yeni yılda zor günleri geride bırakma temennisinde bulunan Böcek, herkese mutlu yıllar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, AA Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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