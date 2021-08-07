Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hafif öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hafif öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in tahlillerini yaptıklarını ifade etti.

Durumunun iyi olduğunu anlatan Özkan, "Doğal olarak çok kalabalığa girip çıkıyordu. Rutin kontrol yapıldı, bir sıkıntısı yok. Şu an için yatırılmadı, takip ediyoruz. Hafif öksürüğü vardı." dedi.

Belediye yetkilileri de birkaç gündür devam eden öksürük şikayeti nedeniyle ailesiyle hastaneye başvuran Böcek'in testlerinin devam ettiğini, sonuca göre yatırılıp yatırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.

Kovid-19 tedavisi görmüştü

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti. Muhittin Böcek, 8 Aralık 2020'de ise görevine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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