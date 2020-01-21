Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.

21.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:40
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı , gribal enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı.

İnfluenza teşhisiyle üç gün önce kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Böcek'in, solunum yolunu, akciğerlerini ve bronşlarını etkileyen virüs ve yüksek ateş nedeniyle doktor kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

Başkan Böcek'in, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki programlarını iptal ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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