Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na projelerini anlattı
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Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na projelerini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Böcek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na projelerini anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. Başkan Böcek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Antalyalı hemşehrilerine selamlarını ileten Başkan Muhittin Böcek, "Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek belediye çalışmalarımızı, projelerimizi anlattım. Antalyamız için gece-gündüz demeden çalıştığımızı, planlı, kurallı, kimlikli kenti inşa etmek için gayret gösterdiğimizi ifade ettim. Kendisinin tüm Antalyalı hemşehrilerimize selamları var" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, kimseyi ötekileştirmeden birlik ve beraberlik içinde Antalya için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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